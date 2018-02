Slučajno otkriće promijenilo je modu - zauvijek

Njegova najveća obožavateljica bila je tadašnja kreatorica modnih trendova, dama iz visokog društva koju su kopirali svi

Tada 18-godišnji student kemije William Henry Perkin davne 1856. godine uskršnje praznike provodio je eksperimentirajući u svom kućnom laboratoriju u Londonu. Želeći zadiviti svoje profesore eksperimentirao je u nadi da će otkriti jeftini način izrade kinina, tada poznatog u liječenju malarije.

No kako to i najčešće biva sasvim slučajno nabasao je na revolucionarno otkriće koje je zauvijek promijenilo modnu industriju. Naime, Perkin je 'kemijajući' dobio ljepljivu crnu smjesu koja se prilikom pokušaja pranja pretvorila u jarku ljubičastu boju. Otkriće oca prve sintetičke boje oduševilo je cijeli modni svijet. Boju je nazvao 'Tyrian purple' no ubrzo je odabrao naziv koji je više odgovarao modnom svijetu - mauve.

"Različite nijanse ljubičaste i roze bile su vrhunac mode te 1856. godine", rekla je Regina Lee Blaszczyk, profesorica sa sveučilišta u Leedsu i autorica knjige The Color Revolution.

Do tada je postojalo samo nekoliko, tada već 'dosadnih' boja čiji su procesi izvlačenja (iz biljaka ili od životinjskih sastojaka) najčešće bili jako skupi i dugotrajni. Najveća obožavateljica njegove nove boje bila je tadašnja kreatorica modnih trendova.

"Carica Eugénie, žena Napoleona III, bila je vodeća trendseterica u Europi. Posebno oduševljenje izazvala je kada je u ljeto 1857. godine obukla haljinu boje jorgovana. Ubrzo su je počele kopirati sve dame iz visokog društva", rekla je Lee Blaszczyk.

Zadovoljni Perkin, poput mnogi drugih izumitelja, napustio je školovanje i uz pomoć očeve financijske pomoći pokrenuo svoj biznis - počeo proizvoditi industrijska bojila. Ljubičasta je bila hit sve do 1870. godine i pojave drugih boja koje su nastavile oduševljavati modne sladokusce. Perkin je usavršavajući svoju tehnologiju otkrio i druge boje, te potaknuo otkrića u industriji od koje se to tada nije očekivalo, barem ne na način upotrebe u modnoj industriji.

Možemo slobodno reći kako je Perkin bio pravi revolucionar, poput Bila Gatesa ili Stevea Jobsa. Dovoljno hrabar da sasvim slučajno otkrije nešto revolucionarno.

"Svi oni nabasali su na ideju dok su bili jako mladi i ne opterećeni okovima tradicije uspjeli su kreirati nešto potpuno novo i revolucionarno", naglašava Lee Blaszczyk.