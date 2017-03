Omega 3 nije tako zdrava kao što se misli

Neka istraživanja pokazuju blagodati unosa ribe i masnih kiselina, dok posljednja istraživanja pokazuju da imaju i neke probleme

Svako nekoliko godina pojave se preporuke da je potrebno jesti određenu količinu ribljih masti, uvijek popularnih omega-3 masnih kiselina. Posljednja istraživanja pokazuju da omega-3 može pomoći čak i s problemima koje prouzrokuje globalno zagađenje, piše britanski Guardian.

Salata vs. slanina Znanost Vegetarijanska prehrana je loša za okoliš: Bolje jedite meso

Istraživači su pratili utjecaj ulja lana, konoplje i ribljeg ulja na upale i oksidativne stresove prouzročene zagađenjem i zabilježili su smanjenje štetnih posljedica po zdravlje do pedeset posto. Jing Kang s Harvarda kaže: "Patološke promjene su jako važne zato što su to osnovni mehanizmi koji stoje iza kroničnih bolesti koje sada imamo. Pretpostavljam da bi se iste stvari dogodile kada bismo to sve primijenili na ljudima".

Osim toga, on kaže da bi ljudi trebali unositi dva do četiri grama omega-3 kiselina kako bi se postigao jednak učinak kao u miševima. To je ekvivalentno oko 170 grama lososa dnevno, ali britansko zdravstvo preporučuje samo polovicu te količine ribe zbog opasnosti od trovanja živom i svim ostalim opasnim tvarima koje se nakupljaju u ribama. Trudnicama i djeci Britanci preporučuju čak i manje dnevne unose ribe od 85 grama dnevno, a sve zbog zagađenja.

Istraživanje Life Evo što jedu ljudi u pet najzdravijih zemalja

Tako dolazimo do pomalo neobičnog problema. Kako bi ljudi imali slične benefite od unosa masnih kiselina, morali bi jesti jako puno ribe što može donijeti svoje probleme, a zabilježeni su čak i slučajevi trovanja živom zbog prevelikog unosa ribe. Bilo bi lako da je moguće preporučiti unos pročišćenih masnih kiselina, ali tu dolazi do još jednog problema. Istraživanja su pokazala da unos dodataka prehrani kao što su kapsule ribljeg ulja ne donosi jednake pozitivne efekte kao unos hrane bogate istim tim dodacima.