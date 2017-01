Top 10: Najčuvenije prostitutke u povijesti

Zbog svojih su veza s moćnim ljudima često utjecale na društvene i političke događaje

Postoji razlog zbog koje se za prostituciju kaže da je najstariji zanat na svijetu. Prostitucija je prisutna u društvu tisućama godina u različitim oblicima – zbog novca, trgovine ili zaštite, a kroz stoljeća brojne su se žene tu tom 'poslu' posebno istaknule.

Rahab iz Jerihona

Priča o Rahab potječe iz Knjige o Jošui i govori o ženi koja je vodila krčmu i bordel koji se nalazio uz sam zid Jerihona u vrijeme dok je grad bio opsadom Izraelaca, koje je predvodio Jošua. Prije nego je ušao u grad, Jošua je poslao dva špijuna u Rahabin bordel kako bi ispitao u kakvom su stanju ratnici. No, u Jerihonu su shvatili da su špijuni kod Rahab i poslali su vojnike da ih uhvate. Rahab ih je sakrila ispod hrpe lana i jačma i nije ih odala. Rahab se bojala Izraelaca i ponudila je utočište špijunima u zamjenu da poštede nju i njezinu obitelj, na što su špijuni pristali. Kako bi označila svoju kuću da je Izraelci ne bi napali, iznad ulaznih vrata je stavila crvenu žicu da bi je mogli prepoznati. Mnogi vjeruju da otud potječe i današnje korištenje crvene boje kako bi se označio bordel.

Thais iz Grčke, 330 godina prije Krista

Thais je često bila u društvu Aleksandra Velikog i legenda kaže da ju je Aleksandar uvijek želio imati pored sebe za vrijeme velikih vojnih sukoba. No, osim što mu je stalno bila pri ruci, Thais je odgovorna za spaljivanje Perzepolisa do temelja. Usred palače u Perzepolisu održala je govor i pozvala na njegovo uništenje. Ona je bila druga osoba, odmah nakon Aleksandra Velikog koja je ritualno bacila drugu baklju na palaču. Pretpostavlja se da je to napravljeno kao osveta protiv kralja Perzije koji je naredio uništavanje atenskog akropolisa.

Frina iz Grčke, 371 prije Krista

Jedna od najpoznatijih prijateljica noći dolazi iz drevne Grčke. Frina je bila kurtizana pravog imena Mnesareta, što znači 'prisjećajući se vrline', a bila je optužena za bezbožnost. Rođena je u Tespiji u Beotiji, ali je najveći dio života provela u Ateni.

Antički izvori navode da se od svih drugih hetera isticala ne samo svojom izuzetnom ljepotom, nego i spremnošću da cijenu svojih usluga prilagodi onome što je osjećala prema svojem klijentu. Zbog toga je stekla brojne suparnice, od kojih je najpoznatija Lais iz Hikare.

Jedna od anegdota govori kako se za vrijeme festivala boga Posejdona u Eleuzini naočigled svih skinula gola kako bi se okupala u moru.

Frina je, stekavši brojne neprijatelje, optužena za skrnavljenje Eleuzinskih misterija te je dovedena pred Areopag, gdje joj se sudilo. Njenu je obranu vodio njen tadašnji ljubavnik, znameniti orator Hiperid. Međutim, ni sva Hiperidova vještina ju je nije mogla spasiti. U trenutku kada se činilo da će je suci osuditi na smrt, Hiperid - a prema nekim izvorima i sama Frina - joj je iznenada razgrnuo haljinu te je tako pred sucima pokazala svoje savršene grudi. Suci su bili toliko impresionirani da su joj odlučili ne samo poštedjeti život, nego je i osloboditi optužbi. Antički izvori i suvremena tumačenja smatraju kako povod za tu odluku nije bio požuda, nego tadašnje shvaćanje kako ljepota predstavlja izraz naklonosti bogova, čiji se bijes pogubljenjem njihovih miljenika nije smio riskirati.

Su Xiaoxiao iz Kine, od 482. do 501. godine

Su Xiaoxiao bila je kineska kurtizana i pjesnikinja koju su zvali "Little Su", a živjela je za vrijeme dinastije Južni Qi.

Bila je poznata po izuzetnoj ljepoti, ali i po intelektu. O njenom životu postoje brojne anegdote, u kojima se uglavnom slavi njena velikodušnost, odnosno sklonost da materijalno pomaže siromašnima, pa čak i da im pruža seksualne usluge. Vrlo mlada je oboljela, ali je pred smrt sa samo 19 godina izjavila kako su joj nebesa ispunila želju, jer će biti pamćena po ljepoti. Sahranjena je u grobnici kraj mosta Xilin na obali Zapadnog jezera. Grobnica je uništena za vrijeme kulturne revolucije 1960-ih, ali je 2004. obnovljena..

Jeanne Becu, barunica Du Barry, Francuska, 1743–1793

Barunica Du Barry bila je zadnja ljubavnica kralja Luja XV. 'Karijeru' je započela u Parizu i imala je jako puno klijenata iz redova aristokracije koji su masno plaćali njezine usluge. Da postane ljubavnica kralju, tražila je plemićku titulu i lažno se udala za svog brata, falsificirala dokumente u kojima je stajalo da je tri godine mlađa i u njima navela izmišljotinu da ima plemićko podrijetlo. U samo godinu dana je od statusa prostituke s ulice postala kurtizana s plemićkom titulom i prva ljubavnica kralja. No, sve se to dogodilo u vrijeme nakon Pomeranskog rata i kada se protiv kralja spremala zavjera za njegovo rušenje. Kako je bila s njim povezana, završila je na giljotini 8. prosinca 1793. godine.

Mary Boleyn, Engleska, 1499–1543

Manje poznata sestra Anne Boleyn, Mary Boleyn je često bila u njezinoj sjeni. Bila je kurtizana, a u Francuskoj su je zvali "engleska kobila" zbog njezinih seksualnih izleta. Brojne priče govore kako je svoju seksualnost koristila kako bi dobila brojne usluge na dvoru, a bila je ljubavnica engleskog i francuskog kralja. Vjeruje se da je umrla s 40 ili 41 godinom, ali ne zna se gdje joj je grob. Izgubila je povlastice dvorskog života nakon što se udala za muškarca koji je imao niži društveni status od nje. Nakon što su joj pogubili ssetru povukla se u anonimnost u Francuskoj. Njezini potomci su Charles Darwin i vojvotkinja od Cambridgea, Kate Middleton.

Veronica Franco, Italija, 1546–1591

Veronica Franco je bila dobro obrazovana djevojka koju je majka naučila kako će se ponašati da bi privukla pažnju bogatih muškaraca. Kao tinejdžerica se udala za liječnika, ali taj je brak završio loše i Veronica se okrenula prostituciji na venecijanskom dvoru kako bi preživjela. Dok se bavila prostitucijom istovremeno je pisala knjige poezije i od oba se posla prilično obogatila. Kao i mnoge druge prostitutke optužena je za vještičarenje, ali se na inkviziciji uspješno obranila. Njezina sudbina nakon toga je nepoznata, ali se vjeruje kako je izgubila svo bogatstvo nakon što je bila prisiljena napustiti Veneciju kada je izbila epidemija kuge 1575. godine. Također se vjeruje da je umrla u bijedi.

Mary Jane Kelly, Engleska, 1863–1888

Mary Jane Kelly je bila zadnja žrtva Jacka Trbosjeka. Prostitucijom se počela baviti u Cardiffu, a u Londonu je dobila nadimke "Fair Emma" i "Ginger". Kada je ubijena bila je bez novca, kao i ostale Trbosjekove žrtve, a imala je samo 25 godina. Njezino brutalno osakaćeno tijelo pronađeno je u njezinoj sobi. Za razliku od ostalih Trbosjekovih žrtava, Mary je sakatio dok je još bila živa. Krvi je bilo posvuda, a na tijelu su nedostajali komadi mesa i organi. Scena koju je policija zatekla u sobi bila je takva da je mnogima pozlilo. Jedina sačuvana fotografija te scene danas se smatra prvom fotografijom sa jednog mjesta zločina.

Catherine Walters, Engleska, 1839–1920

Catherine Walters, poznata i kao "Skittles" bila je zadnja velika kurtizana viktorijanskog Londona. Bila je prava ljepotca, ali i trendseterica koja je damama u Londonu prva pokazala svoj hobi, jahanje konja, što su one prihvatile, a što je bilo više u to vrijeme primjereno muškarcima. Lista njezinih klijenata uključuje brojne političare i članove kraljevske obitelji, među kojima je moguće i da je to bio Edward VII, najstariji sin kraljice Viktorije. Bila je poznata po skromnosti i diskreciji, zbog čega su joj muškarci rado dolazili jer su znali da će njihove afere s njom ostati tajna. Zbog toga je zaradila jako puno novca, pa se mogla povući u mirovinu 1890. godine i time je postala jedna od rijetkih kurtizana koja nije umrla mlada i u bijedi.

Lizzie Lape, Amerika, 1853–1917

Lizzie Lape je bila madam i prostitutka iz Ohija i vodila je nekoliko bordela. Udavala se osam puta, a jednom je to bilo za njenog najboljeg klijenta. Poznata je po pomalo čudnim vezama s Warrenom Hardingom, 29. predsjednikom Amerike. Harding je radio kao urednik u novinama i u njezinom je bordelu smjestio aferu drugom uredniku u redakciji s kojim je bio u sukobu. Namamio ga je u bordel, a potom pozvao policiju da obavi raciju, što je njegovom kolegi donijelo jako puno problema. No, pretpostavlja se da je i sam Harding bio čest gost njezinih bordela. Lizzie je uspjela sačuvati sve svoje bordele do smrti, unatoč činjenici da su je tužili svi njezini bivši muževi, ali nikad od njih nije izgubila nijednu parnicu.