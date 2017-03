FBI otkrio: Ovo su najopasniji znakovi horoskopa

Iznenađujuća tatistika FBI-a pokazala je pripadnici kojih su znakova najčešće kriminalci

Čak i ako ste jedni od onih koji na horoskop odmahuju rukom, statistika je neumoljiva - neki su pripadnici Zodijaka zločinu skloniji od drugih. I ne samo to, već se čini kako određena područja kriminala više privlače neki određeni znak. Ovako je FBI poredao znakove od najnevinijih do najopasnijih, ali i otkrio kojim se kriminalnim radnjama najčešće bave:

12. Blizanci

Pripadnici ovog znaka jesu vragolasti u svakodnevnom životu, no po FBI-ovoj statistici pri samom su dnu po broju uhićenih. Bave li se kriminalom, najčešće je riječ o raznim "kombinacijama" i prevarama, oni nisu tipovi koji hodaju s pištoljom i prijete ljudima, već su njihovo oružje lažna obećanja. Budu li otkriveni, svim se silama nastoje izvući - odavanjem imena drugih sudionika ili bilo čime za što smatraju da im može pomoći. Ne treba čuditi niti ako i tada lažu.

11. Vodenjak

Originalni i domišljati Vodenjaci i nisu neki veliki zločinci, po FBI statistici se nalaze tek na 11. mjestu po broju uhićenih. Ipak, bave li se kriminalnim radnjama, najveće su šanse da će postati hakeri, "gurui" ili voditelji sekte uz pomoć koje će ispiranjem mozga drugima izvlačiti novac i dobivati na moći. Na zločin ih često potakne i želja za osvetom.

10. Lav

Među pripadnicima vatrenih znakova, Lavovi su najmanje skloni kriminalnim radnjama. Ipak, uključe li se u njih, to će biti pomno razrađeno, logično i s predumišljajem. Zbog toga su Lavovi kao zločinci vrlo opasni i hladnokrvni. Oni se neće upuštati u sitne prekršaje, poput krađi, već ako riskiraju svoju slobodu - to rade zbog moguće velike dobiti ili slave.

9. Vaga

U usporedbi s drugim zračnim znakovima, Vage u svojim redovima imaju najviše kriminalaca. Uključeni su u poslove nepotizma, korupcije i raznih namještanja, a specijalnost im je gospodarski kriminal. Vrlo su promišljeni i lako barataju sa svojim suradnicima - ljudima kojima oni daju mito ili ga pak od njih primaju. Imaju veze gotovo posvuda, a čak i ako ih se otkrije, dosta često se izvuku.

8. Djevica

Nakon Ovnova, pripadnici ovog znaka drugi su po učestalosti nošenja ili posjedovanja oružja. Poput drugih pripadnika zemljanih znakova, najskloniji su financijskim prevarama. Također, mogu biti i provalnici te hakeri, a općenito su velike šanse da budu uhvaćeni jer unatoč dobrim planovima, ostaju osupnuti time što su otkriveni te sve brzo priznaju.

7. Ribe

Pripadnici ovog znaka najčešće se povezuju uz zločine povezane s drogom - dilanjem, uzgojom ili švercanjem. Jednako tako, mogu švercati i rijetke životinje, ljude ili duhan, a njihovi su zločini uvijek pomalo bizarni - pa i smiješni. Na ljestvici kriminalaca nalaze se na osmom mjestu, a završe li u zatvoru, tamo se dodatno povezuju s krim-miljeom i od sitnih lako postaju veliki kriminalci.

6. Jarac

Pripadnici ovog znaka su vrlo snalažljivi i svestrani kriminalci. Kao i u ostalim područjima života, Jarčevi su vrlo ambiciozni, pa će i u kriminalnim radnjama "pucati na visoko". Poput drugih pripadnika zemljanih znakova, najskloniji su financijskom kriminalu, a najviše su uhićenih iz redova organiziranog kriminala upravo Jarčevi. Dobro prikrivaju svoje tragove i za prljave poslove koriste tuđe usluge, a bivaju li otkriveni - trenutno bježe od zakona.

5. Ovan

Prema FBI-ovoj statistici, pripadnici ovog vatrenog znaka posjeduju najviše oružja. Bave li se kriminalnim radnjama, najvjerojatnije to rade po ugovoru - odnosno drugi ih plaćaju za to, bilo da su kamatari, ucjenjivači ili plaćeni ubojice. Prema njihovom psiho-profilu Ovnovi su odlični i u ulozi vođe pobune pod parolom "da napravio sam to i nije mi žao".

4. Bik

Po učestalosti zločina, Bikovi su drugi znak s najviše kriminalnih sklonosti. Obično su upleteni u poslove iz kojih mogu materijalno profitirati, bilo da je riječ o pranju novca ili krađi luksuznih predmeta. Najčešće rade sami kako bi smanjili rizik da budu uhvaćeni, a svojim se dobicima nigdje neće hvaliti. Otkrije li ih se, skrušeno će se pokajati u nadi da će dobiti milost uz riječi "naprosto nisam mogao odoljeti prilici".

3. Strijelac

Strijelci dobro kotiraju na ljestvici uhićenih kriminalaca - treći su najbrojniji zločinci. Najčešće se bave raznim prevarama, no sudjeluju i u pljačkama te su vrlo vješti lopovi. Zanimljiv je podatak i da Strijelci vrlo rijetko ozljede svoje žrtve, što je pokazatelj da u kriminalu sudjeluju isključivo radi financijske koristi, ili čak i nužde.

2. Škorpion

Unatoč tome što su na lošem glasu zbog svog temperamenta, Škorpioni su tek deveti na FBI-ovoj listi najčešćih kriminalaca. Ipak, pogleda li se presjek serijskih ubojica i psihopata - njih je najviše među Škorpionima. Oni u kriminalne radnje ulaze bez milosti, što ih čini idealnim plaćenim ubojicama, a na zločin ih često navodi ljubomora ili povrijeđena taština.

1. Rak

Prema FBI-ovoj statistici, najviše kriminalaca je rođeno upravo u ovom znaku. Skloni su nasilnim djelima u trenucima potpune psihičke rastrojenosti, a najčešće je riječ o ubojstvima iz strasti ili osvete te otmicama. Budući da teško kontroliraju temperament, Rakovi su prvi koji će ubiti svog šefa zbog otkaza. Nakon što su uhvaćeni, djeluju izgubljeno, mada i dalje smatraju kako su njihove žrtve to "zaslužile".