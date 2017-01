MGM-ovi lavovi, zar ih je bilo više od jednog!?

Bilo ih je čak osam, a neki od njih su imali lude živote i lude uloge u filmovima

Tijekom najvećeg dijela točno jednog stoljeća postojanja filmske kompanije Metro-Goldwyn-Mayer, odnosno jedne od njenih prethodnica Goldwyn Pictures, maskota kompanije je lav Leo. Na Zapadu, pa i u većem dijelu Istoka, teško da se može naći nekoga tko ne poznaje lik lava koji riče prije početka nekih od najvećih filmskih ili animiranih klasika. Ipak, široj javnosti nije poznato da je kompanija, otkako je 1924. objedinjena u ovom obliku, te se otada predstavlja lavljim rikanjem, za svoju maskotu promijenila čak osam lavova. Zapravo, još je Goldwyn Pictures koristio lava kao logo, mada danas više nije jasno kako je točno nastala ta fotografija.

Za eru MGM-a, od 1924. do 1928. zna se da je bila riječ o lavu koji se zvao Slats. Taj lav se, zapravo, okotio kao Cairbre još 1916. u zoološkom vrtu u Dublinu. Lavlji život po svoj prilici mu je bio relativno ugodan, jer su mu, nakon što je uginuo, priuštili pravi pravcati grob pod pločom i kako to već ide. Naslijedio ga je lav Jackie, prvi kojega su snimili kako riče i takvoga koristili na svojim filmovima i drugdje od 1928. sve do 1956. Koristile su se dvije verzije rikanja Jackieja. Uobičajena je bila ona s tri rikanja i kratkim pogledom udesno, dok je duža uključivala i povratak njegovog pogleda ravno naprijed, u kameru, nekoliko sekundi poslije.

A taj lav je doista bio komad frajera. Preživio je dvije željezničke nesreće, potres i eksploziju u studiju s požarom. Neki čak tvrde, mada je upitno koliko u tome ima istine, da je preživio i manji brodolom, te manju avionsku nesreću. U svakom slučaju, ovaj lav je u nekom trenutku pokazao i veliko srce, usvojivši leglo napuštenih mačića. Konačno, za svojih velikih mačjih života glumio je u više od 100 filmova, pa tako i u onima o Tarzanu, a stigao je i pozirati uz Gretu Garbo. U vječna loviša je preselio 26. veljače 1956. Slijedili su lavovi Telly, čiju je riku MGM koristio od 1928. do 1932., te Coffee od 1932. do 1935. Očito se njihova karijera preklapala s Jackiejevom.

Stvar je bila u tome da su njihove snimke bile u boji, da je MGM prilagođavao sve novije i novije snimke sve boljim kvalitetama snimki kako je napredovala tehnologija. Lav Tanner bio je već peti u nizu, njegove snimke koristili su od 1934. do 1956., u zlatno doba Hollywooda. On je također imao i glumačku karijeru, ali samo u jednom filmu – "Hold that lion!" Three Stooges. George je bio šesti u nizu, ali samo od 1956. do 1958. Ostao je upamćen po tome što je od svih imao najveću grivu. Konačno, od 1957. do danas MGM koristi lava Lea čime je on najdugovječnija maskota kompanije. Na svijet je došao u Royal Burgers' ZOO u Arnheimu u Nizozemskoj i od svih je prethodnih maskota bio daleko najmlađi kad su ga snimili.

Zbog toga na snimci i ima najkraću grivu. Koristili su ga i u filmovima, reklamama, TV emisijama. Vremenom se pokazao tako pitomim i nježnim da ga je pri nastuputu u seriji "The Pet Set" 1972. slijepa tinejdžerica mazila. Ubrzo je završila njegova filmska i životna karijera, ali su ga kao logo koristili i dalje, povremeno tehnički usavršavajući njegovu riku u varijanti dva i tri rikanja. A osmi? Osmi je u stvari korišten samo jednom i to u snimci na otvaranju kanadske komedije "Strange Brew" iz 1983. u kojoj otkačeni likovi nakratko pokušavaju natjerati lava da riče koristeći njegov rep kao automobilsku kurblu. Njegovog se imena pisana povijest danas više ne sjeća.